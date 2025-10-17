Un joven motociclista fue hospitalizado tras un choque en San Antonio de Arredondo

Un accidente de tránsito ocurrido esta mañana sobre la Ruta 14, a la altura de San Antonio de Arredondo, dejó como saldo un motociclista herido.

Según las primeras informaciones, el siniestro se produjo cuando una motocicleta Guerrero 150cc impactó contra un vehículo Volkswagen Gol, conducido por un hombre de 30 años. Las causas del choque aún no fueron determinadas.

En el lugar trabajó personal de emergencias médicas, que asistió al conductor de la moto, un joven de 27 años, diagnosticándole traumatismo de cráneo y de cadera. Posteriormente fue trasladado al hospital local para una valoración más completa.