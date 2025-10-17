Un “naranjita” rayó una camioneta tras discutir por dinero en Córdoba

Un nuevo episodio de conflicto entre automovilistas y cuidacoches se registró en barrio Cerro de las Rosas. En las últimas horas, un hombre que trabajaba como “naranjita” fue demorado tras provocar daños a una camioneta estacionada sobre avenida Fernando Fader al 4200.

Según el relato del propietario del vehículo, una Toyota Hilux gris, había abonado tres mil pesos por el cuidado del rodado mediante una transferencia. Sin embargo, el cuidacoches no quedó conforme con el monto y le exigió más dinero. Ante la negativa, el hombre habría rayado la tapa de la caja del vehículo.

Efectivos policiales intervinieron minutos después, logrando identificar y detener al agresor, quien llevaba dos chalecos refractarios. El hombre fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía que investiga el hecho.