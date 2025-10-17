Un vehículo volcó en pleno centro de la ciudad de Córdoba

Córdoba Capital. Un espectacular vuelco se registró este viernes por la tarde en la intersección de avenidas Pueyrredón y Vélez Sarsfield, en el barrio Nueva Córdoba.

Por razones que aún se investigan, un automovilista perdió el control y terminó volcado, quedando el vehículo con las cuatro ruedas hacia arriba en plena calzada.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y un servicio de emergencias, quienes asistieron a los ocupantes del rodado y ordenaron el tránsito en la zona.

Las autoridades recomendaron circular con precaución, ya que el siniestro generó demoras en uno de los sectores de mayor circulación de la ciudad.