Una joven de 16 años fue atacada por su perro pitbull en Córdoba

Un episodio doméstico ocurrido anoche en barrio Mariano Fragueiro terminó con una adolescente de 16 años herida tras ser mordida por su propio perro, un ejemplar de raza pitbull.

El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle Diego Esteguero al 1000, cuando, por motivos que aún se desconocen, el animal atacó a la joven. Su padre la trasladó de inmediato al Centro de Pronta Atención del Hospital Elpidio Torres.

Los médicos constataron múltiples lesiones y le realizaron las suturas correspondientes. Luego de recibir atención, la adolescente fue dada de alta.