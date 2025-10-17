Una mujer sufrió traumatismo de cráneo tras un choque en Carlos Paz

Una mujer sufrió un traumatismo de cráneo y fue trasladada hacia el Hospital Sayago tras un choque ocurrido esta mañana en la ciudad de Villa Carlos Paz.

El hecho ocurrió minutos antes de las 10 horas en la esquina de Uruguay y Almafuerte en la zona del Centro Viejo y tomó intervención el personal del servicio de emergencias.

En el siniestro, se vieron involucrados un vehículo Toyota Etios (que era conducido por un hombre de 68 años) y una motocicleta Zanella 110 c.c (donde se trasladaba una mujer de 30 años).

Debido al impacto, la ocupante del rodado menor fue trasladada hacia el nosocomio local.