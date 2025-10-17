Una pareja volcó con su camioneta en Villa del Lago

Un hombre perdió el control de la camioneta que conducía y protagonizó un grave accidente en la ciudad de Villa Carlos Paz. El rodado volcó, quedó con las cuatro ruedas hacia arriba y los ocupantes fueron asistidos en el lugar por el servicio de emergencias.

El hecho se produjo alrededor de las 13 horas en el Boulevard Sarmiento, a la altura de la calle Zárate de Villa del Lago.

La camioneta Chevrolet S10 era conducida por un sujeto de 64 años, quien iba acompañado de su esposa de 56 años.

Se investiga cómo se produjo el siniestro y afortunadamente la pareja se encuentra fuera de peligro.