5780 hectáreas afectadas y más de 160 evacuados: el saldo del incendio en Condorito

Luego de una semana de combate ininterrumpido contra el fuego, los Bomberos Voluntarios de Icho Cruz presentaron el balance final del incendio forestal que afectó parte del Parque Nacional Quebrada del Condorito, uno de los pulmones naturales más importantes de Córdoba.

El fuego se inició el viernes 10 de octubre y fue contenido el jueves 16, luego de un despliegue que involucró a brigadistas del Parque Nacional, la Secretaría de Gestión de Riesgo de la Provincia, el Plan Provincial de Manejo del Fuego, Defensa Civil, el ETAC y las federaciones de bomberos voluntarios de Córdoba y Agrupación Serrana.

Según el reporte, el siniestro afectó aproximadamente 5.780 hectáreas de las 37.344 que abarca el parque, y se logró evacuar a 161 visitantes sin registrar lesiones. En total, 41 vehículos estuvieron expuestos, de los cuales 12 fueron alcanzados por las llamas, mientras que 30 pudieron ser preservados gracias al accionar de los equipos en tierra.

El operativo contó con el apoyo de dos aviones hidrantes y dos helicópteros del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, además de camiones cisterna aportados por las municipalidades de Icho Cruz y San Antonio de Arredondo y ambulancias del Ministerio de Salud provincial y del Servicio de Emergencias Punilla Sur 121.

También colaboró la empresa constructora Chediak, que sumó tres camiones cisterna para el abastecimiento en las zonas de mayor dificultad.

Desde el cuartel de Icho Cruz agradecieron especialmente a la Comisión Directiva y al Cuerpo Activo por su compromiso y al conjunto de instituciones que participaron, destacando el trabajo “incansable y en equipo, que volvió a demostrar el valor del servicio voluntario en defensa de la vida, los bienes y el medio ambiente”.