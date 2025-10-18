Villa Carlos Paz. La hermana de Diego Pérez, el joven de 25 años que perdió la vida en la mañana de este sábado en Av. San Martín de Villa Carlos Paz, pidió que se haga justicia.

Diego era padre de una nena de 1 año, había dejado a su mujer en el trabajo y se dirigía a trabajar en un auto VW Gol Power cuando, por causas que se investigan, se produjo una colisión contra UN VW Gol, conducido hombre de 24 años, junto a otros dos acompañantes. Pese al esfuerzo de los servicios de emergencias, Diego murió minutos después del impacto.

Su hermana Tania Pérez, en diálogo con EL DIARIO, aseguró: "Pasaron los semáforos en rojo, hay muchos testigos, lo mataron". Mi hermano dejó a su mujer en su trabajo y se iba a trabajar; se lo llevaron puesto pasando el semáforo en rojo. Mucha gente dice que venían a muy fuerte velocidad.

"Queremos justicia, que la fiscalía actúe, y que vayan presos; lo mataron a mi hermano. Mi cuñada está destrozada, con la bebé de un año; vamos a ir hasta el último para que paguen".

Por otra parte, también manifestó que les prestaron plata para el velorio: "Si nos pueden ayudar, un vecino se hizo cargo de los gastos del sepelio, pero queremos ayudarlo también con algo de dinero". El alias de la cuenta para los que quieran colaborar es: casa.moto.mesa