Amplio despliegue policial por el partido entre Talleres y River en Córdoba

La Policía de Córdoba lleva adelante desde las primeras horas de este sábado un amplio operativo de seguridad y prevención en el Estadio Mario Alberto Kempes y en toda su zona de influencia, con motivo del partido entre Talleres y River Plate, correspondiente a la 13ª fecha del Torneo Clausura 2025.

El despliegue incluye la presencia de efectivos de distintas dependencias policiales, con controles en los accesos al estadio, tareas de vigilancia, patrullaje y prevención de incidentes, tanto dentro como fuera del predio.

Las autoridades informaron que se trabaja de manera coordinada con personal de tránsito, seguridad privada, emergencias médicas y organismos municipales y provinciales, para garantizar el normal desarrollo del encuentro deportivo.

La cobertura especial se extenderá hasta después del partido, con dispositivos de desconcentración y control vehicular en los principales corredores viales de la capital cordobesa.