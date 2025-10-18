Carlos Paz: persecución y arresto de un motociclista que huyó de un control policial

Un hombre de 29 años fue aprehendido esta tarde en Villa Carlos Paz, luego de protagonizar una persecución policial que comenzó cuando intentó evadir un control del Comando de Acción Preventiva en barrio Miguel Muñoz.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:15 sobre avenida Costa Rica, cuando los efectivos observaron a una motocicleta cuyo conductor, al notar la presencia del móvil, aceleró a gran velocidad y cruzó varios semáforos en rojo.

Con apoyo del Centro de Monitoreo de Cámaras, se realizó un seguimiento controlado hasta lograr que el motociclista detuviera la marcha. Al ser abordado por el personal policial, el hombre se resistió activamente e intentó agredir a los agentes, por lo que fue reducido y trasladado a la Alcaldía local.

La motocicleta Honda Wave, que no tenía dominio colocado, fue secuestrada. El detenido quedó a disposición del magistrado interviniente, acusado de resistencia a la autoridad.