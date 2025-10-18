Cómo fue la maniobra que terminó en el fatal choque de Carlos Paz

El violento accidente ocurrido esta mañana en la esquina de avenidas San Martín y Vélez Sarsfield, en Carlos Paz, tuvo lugar durante una maniobra de giro que aún es materia de investigación.

De acuerdo a los primeros datos, el Volkswagen Gol gris, en el que viajaba la víctima, circulaba desde el centro de la ciudad en dirección a la autopista Córdoba–Carlos Paz. Al llegar a la intersección, el conductor intentó girar hacia la izquierda para ingresar a la avenida Vélez Sarsfield, en el ingreso al barrio Santa Rita.

En esa esquina existe una dársena con semáforo exclusivo para giro a la izquierda, que sólo tiene dos posiciones: verde y rojo. Resta determinar si el semáforo habilitaba el paso del Gol o si alguno de los vehículos cruzó en luz roja.

En sentido contrario, hacia el centro de la ciudad, circulaba un Volkswagen Gol Trend, que impactó de lleno sobre el lateral derecho del Gol, generando un giro violento y provocando que el Trend terminara volcado con las ruedas hacia arriba.

El conductor del Gol (25) recibió asistencia inmediata en el lugar y fue trasladado al Hospital Gumersindo Sayago, donde finalmente se constató su fallecimiento.

Los peritos de la Policía Judicial trabajan en la zona para determinar la secuencia semafórica y el punto exacto del impacto, mientras personal de Seguridad Vial mantiene restringida la circulación en el sector. Las pericias serán clave para establecer la mecánica definitiva del siniestro y las responsabilidades del caso.