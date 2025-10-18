Cruz del Eje: una mujer murió tras incendiarse su vivienda

Cruz del Eje. Una mujer de 85 años falleció ayer en Cruz del Eje, luego de incendiarse su vivienda. El hecho se produjo en horas de la tarde en una casa ubicada en calle Terminación Almirante Brown s/n de Bº La Rinconada, donde momentos antes, por causas que se tratan de establecer, se habría originado el siniestro.

El fuego fue extinguido por bomberos voluntarios con la colaboración de efectivos policiales de la departamental. Asimismo, trabajó en el lugar personal de Policía Judicial, realizando todas las pericias de rigor.

Se investigan las causas que originaron el incendio y el deceso de la mujer. Interviene en la investigación la Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje, a cargo de la Dra. Sabrina Ardiles.

