Cuatro hombres fueron detenidos con armas de guerra en Chaján

Durante un operativo llevado a cabo por la Patrulla Rural de la Policía de Córdoba en la zona de Cerro Blanco, jurisdicción de Chaján (departamento Río Cuarto), fueron detenidos cuatro hombres que se encontraban realizando actividades de caza y portaban armamento de guerra.

En el procedimiento se secuestraron fusiles de alto calibre, pistolas y una importante cantidad de cartuchos, que quedaron a disposición de la justicia.

Las personas fueron trasladadas a sede policial y quedaron imputadas por portación ilegal de armas de fuego de guerra, mientras continúan las actuaciones correspondientes bajo intervención del magistrado interviniente.