De un milagro a la tragedia: ¿Quién era el joven que falleció en la Avenida San Martín?

El joven que perdió la vida en el accidente ocurrido este sábado por la mañana en la esquina de avenida San Martín y Vélez Sarsfield, en Villa Carlos Paz, fue identificado como Diego Pérez, vecino del barrio Colinas y ex empleado del Centro Ambiental de Costa Azul.

Pérez fue el conductor del Volkswagen Gol gris que resultó impactado de costado por otro vehículo cuando intentaba girar hacia la avenida Vélez Sarsfield. Pese a recibir atención inmediata y ser trasladado al Hospital Gumersindo Sayago, falleció poco después de su ingreso.

Su historia había conmovido a la ciudad en septiembre de 2023, cuando protagonizó un violento accidente en moto en la calle Esparta, del barrio Sol y Lago a pocas cuadras del accidente de hoy. En aquel momento, chocó contra un contenedor y sufrió traumatismos de cráneo y tórax, siendo derivado al Hospital Privado de Córdoba con pronóstico reservado.

Contra todo pronóstico, logró recuperarse tras varios días en terapia intensiva. Su familia y amigos consideraron aquel hecho como un verdadero milagro, luego de haber recibido el alta médica y poder volver a su casa.

Dos años después, la historia vuelve a estremecer a Carlos Paz: el mismo joven que había sobrevivido a un grave siniestro vial, perdió la vida en el choque ocurrido este sábado, en uno de los cruces más transitados de la ciudad.

Cómo fue el accidente

El siniestro se produjo en la intersección de las avenidas San Martín y Vélez Sarsfield, cuando el Volkswagen Gol gris en el que viajaba Pérez se desplazaba desde el centro hacia la autopista Córdoba–Carlos Paz e intentó girar hacia la izquierda para ingresar a Vélez Sarsfield, en el barrio Santa Rita.

En ese punto existe una dársena con semáforo exclusivo para giro a la izquierda, con dos tiempos (verde y rojo). Al mismo tiempo, un Volkswagen Gol Trend gris oscuro que venía desde la autopista hacia el centro impactó de lleno en el lateral derecho del Gol, provocando graves daños en la carrocería y el vuelco del otro vehículo.

Los tres ocupantes del Trend resultaron ilesos, mientras que el conductor del Gol fue asistido en el lugar y trasladado al hospital, donde finalmente se confirmó su deceso.

La Policía Judicial trabaja en la zona para establecer la secuencia semafórica y la mecánica del impacto, mientras el tránsito permanece reducido en el sector.