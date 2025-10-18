Detuvieron al conductor del auto de la tragedia: es policía y vive en Carlos Paz

El fuerte choque lateral fue trágico para el único ocupante del automóvil,.

La Fiscalía de Segundo Turno de Villa Carlos Paz imputó por homicidio culposo y ordenó la detención de Fernando Reynoso (24), un efectivo policial domiciliado en Carlos Paz que presta servicios en la ciudad de Córdoba, tras el accidente fatal ocurrido este sábado en la intersección de avenida San Martín y Vélez Sarsfield.

El hecho se produjo cuando Diego Pérez, de 25 años, circulaba solo a bordo de un Volkswagen Gol Power gris claro en dirección desde el centro de Villa Carlos Paz hacia la autopista Córdoba–Carlos Paz. Al llegar a la esquina de Vélez Sarsfield, giró hacia la izquierda para ingresar al barrio Santa Rita, momento en el que fue embestido en su lateral derecho por un Volkswagen Gol Trend que venía en sentido contrario, desde la autopista hacia el centro de la ciudad.

El impacto fue sumamente violento, provocando que el auto de Pérez girara sobre su eje y quedara con graves daños. El joven fue asistido de inmediato y trasladado al Hospital Gumersindo Sayago, donde falleció a causa de las heridas recibidas.

En el Gol Trend, conducido por Reynoso, viajaban otras dos personas, quienes resultaron con heridas leves y fueron asistidos por los servicios de emergencia.

El conductor fue detenido e imputado por homicidio culposo, mientras la Fiscalía de Segundo Turno continúa con las pericias accidentológicas, declaraciones testimoniales y análisis de cámaras de seguridad para determinar con precisión la secuencia semafórica y la mecánica del siniestro.

La muerte de Diego Pérez, vecino de Carlos Paz, generó una profunda conmoción en la ciudad. En 2023, el joven había sobrevivido de manera milagrosa a otro grave accidente de tránsito en el barrio Sol y Lago.

