El botón de pánico salvó a una mujer: su pareja la amenazaba con un machete

Una noche de tensión se vivió en Salsipuedes, cuando una mujer logró pedir ayuda gracias al botón de pánico tras ser amenazada con un machete por su pareja. El violento episodio ocurrió el miércoles 15 de octubre alrededor de las 23:00, en una vivienda del barrio El Talita.

Según informaron desde la Policía de Córdoba, el hecho fue advertido por la madre de la víctima, una mujer de 32 años, quien activó el botón de pánico al escuchar la agresión dentro del domicilio. Minutos después, los uniformados llegaron al lugar, donde la familia relató que habían sido amenazadas con un machete por la pareja de la joven.

Tras un intenso rastrillaje por la zona, los efectivos lograron detener al agresor, un hombre de 32 años oriundo del barrio El Bosque, quien fue trasladado al Polo de la Mujer en carácter de detenido para las averiguaciones correspondientes.

La rápida intervención policial permitió evitar una tragedia. Las autoridades remarcaron la importancia del uso de los dispositivos de alerta temprana y asistencia inmediata en casos de violencia de género.

Finalmente, recordaron que ante cualquier situación de este tipo se puede pedir ayuda las 24 horas llamando al 0800-888-9898, o comunicándose con los números de emergencia 144, 911 o 101.