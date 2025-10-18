Escalaba muros para robar mientras las víctimas dormían

Un hombre de 34 años fue detenido en Villa María tras una serie de denuncias que lo señalan por ingresar a viviendas durante la noche escalando muros y balcones, mientras los propietarios dormían.

El procedimiento se realizó en la tarde del viernes, cuando efectivos de la Departamental General San Martín lograron interceptarlo en la intersección de calles Salta e Intendente Reyno, en el barrio Ameghino.

De acuerdo con los informes policiales, el sospechoso habría cometido varios robos con la misma modalidad, accediendo a los domicilios por los muros para luego sustraer pertenencias.

Tras su aprehensión, el hombre fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras se investigan otros hechos similares ocurridos en distintos puntos de la ciudad.