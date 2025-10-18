Intentó huir de un accidente y terminó detenido con 1,55 de alcohol en sangre

Agredió a un policía tras chocar y escapar
Intentó huir de un accidente y terminó detenido con 1,55 de alcohol en sangreEl hecho ocurrió esta madrugada en barrio Ayacucho. El conductor, que había colisionado con otro vehículo, golpeó a un efectivo policial en el rostro antes de ser reducido.
Durante la madrugada del sábado, un hombre fue detenido en barrio Ayacucho luego de protagonizar un accidente de tránsito y escapar del lugar. Según informaron fuentes policiales, el conductor colisionó con otro vehículo y emprendió la huida, siendo interceptado a pocas cuadras por personal policial.
Al intentar identificarlo, el hombre reaccionó con violencia y golpeó a uno de los efectivos en el rostro, provocándole lesiones leves. Finalmente fue reducido y trasladado a sede policial, donde se le practicó un test de alcoholemia que arrojó resultado positivo: 1,55 gramos de alcohol por litro de sangre.
El Magistrado interviniente dispuso las actuaciones correspondientes por resistencia a la autoridad y lesiones, además de las infracciones vinculadas al tránsito y la alcoholemia positiva.