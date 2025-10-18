Murió una mujer de 70 años mientras cenaba en el centro de Carlos Paz

Una turista brasileña de 70 años falleció esta noche tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en el restaurante Gypsy, ubicado sobre avenida Lisandro de la Torre, en el centro de Carlos Paz.

La mujer se encontraba acompañada por familiares cuando se descompensó repentinamente. De inmediato, el personal del local solicitó asistencia médica y se desplegó un operativo que incluyó la intervención del servicio de emergencias de la Mutual de Taxi, el DUAR, Seguridad Urbana y la Policía.

A pesar de las maniobras de reanimación practicadas durante varios minutos, la mujer no logró sobrevivir. Según fuentes del operativo, presentaba antecedentes de salud previos.

Los familiares permanecieron en el lugar mientras se cumplían los protocolos correspondientes.