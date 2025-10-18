Otro conflicto con naranjitas: golpeó un auto tras negarse a pagarle

Un cuidacoches de 36 años fue detenido en la noche del viernes en barrio Nueva Córdoba, luego de golpear un automóvil tras una discusión con el conductor, quien se había negado a pagar por estacionar en la vía pública.

Según informó la Policía de Córdoba, el episodio se registró en inmediaciones del sector céntrico y el hombre fue aprehendido por efectivos tras provocar daños en el vehículo. Fue trasladado a sede policial y quedó a disposición del Magistrado interviniente.

Este nuevo caso se suma a otro hecho ocurrido ayer en barrio Cerro de las Rosas, donde un “naranjita” rayó una camioneta Toyota Hilux luego de exigir un pago mayor al acordado. En aquella oportunidad, el propietario había abonado tres mil pesos mediante una transferencia, pero ante la negativa de entregar más dinero, el cuidacoches dañó la tapa de la caja del vehículo.

Los efectivos lograron identificar al agresor, quien llevaba dos chalecos refractarios, y fue trasladado a sede judicial. Ambos episodios reavivan el debate por los conflictos recurrentes entre automovilistas y cuidacoches en distintos puntos de la ciudad.