Policía Caminera detuvo a dos hombres y secuestró un arma

Efectivos de la Policía Caminera de Córdoba detuvieron a dos personas en distintos controles realizados en el norte provincial, tras detectar una camioneta con pedido judicial y un arma de fuego sin documentación.

Los procedimientos se llevaron a cabo en las localidades de Villa de María de Río Seco y Villa Santa Rosa, donde el personal policial procedió al secuestro de los vehículos y el arma, además del traslado de los detenidos a sede policial.

Las actuaciones quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras se investigan los antecedentes de los aprehendidos y la procedencia del arma secuestrada.