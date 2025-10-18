Quince detenidos en una serie de operativos policiales en el sur provincial

La Policía de Córdoba informó que 15 personas fueron detenidas durante una serie de operativos simultáneos realizados en distintas localidades del sur provincial.

Las aprehensiones estuvieron relacionadas con hechos de estafa, robo, hurto, violencia familiar, portación ilegal de armas de guerra, violación de domicilio y daño.

Los procedimientos se desarrollaron en las ciudades de Río Cuarto, Villa María, Río Tercero, Achiras, Laboulaye, Sampacho y Alta Gracia, donde también se secuestraron vehículos y diversos elementos vinculados a las investigaciones judiciales en curso.

Las actuaciones quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras continúan las tareas de verificación y análisis de los bienes secuestrados.