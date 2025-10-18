San Francisco: la FPA detuvo a un delivery de cocaína con 251 dosis

Tras una serie de denuncias anónimas recibidas en el 0800-888-8080, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron un operativo en barrio Consolata de la ciudad de San Francisco, que culminó con la detención de un hombre mayor de edad y el secuestro de cocaína.

El procedimiento, dirigido por el Ministerio Público Fiscal, se concretó en una vivienda ubicada sobre calle Ameghino al 200, donde los investigadores lograron cerrar un punto de venta de drogas y desarticular una modalidad de distribución tipo “delivery” que operaba en distintos sectores de la ciudad.

Durante el allanamiento, se incautaron 251 dosis de cocaína, una balanza digital, un automóvil y diversos elementos vinculados al fraccionamiento de sustancias ilícitas.

El detenido, que posee antecedentes por violencia familiar, utilizaba su vehículo para entregar estupefacientes a domicilio en varios barrios de San Francisco.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, el hombre fue trasladado a sede judicial junto con los elementos secuestrados, imputado por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.