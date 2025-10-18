Tragedia en Carlos Paz: Un conductor murió tras un violento choque en avenida San Martín

Un grave accidente se registró esta mañana en el corazón de Villa Carlos Paz, cuando un automóvil Volkswagen Gol colisionó con otro vehículo en la intersección de las avenidas San Martín y Vélez Sarsfield.

De acuerdo a los primeros datos, el Gol (gris claro) circulaba con un único ocupante —su conductor, que sería un ex empleado municipal (25)—, mientras que el otro vehículo (volcado) trasladaba a tres personas. Producto del impacto, el conductor del Gol falleció en el lugar, según confirmaron fuentes policiales, mientras que del auto dado vuelta fueron trasladados al hospital Sayago pero con lesiones que no revisten gravedad.

En el sitio trabajaron efectivos de la Policía de Córdoba, el servicio de emergencias Vittal y personal de Seguridad Vial, quienes cortaron el tránsito para permitir las tareas de auxilio y peritaje.

Las causas del siniestro aún se encuentran bajo investigación del magistrado interviniente, mientras se intenta determinar la mecánica del choque.