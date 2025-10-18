Tras el trágico accidente, la Municipalidad se acercó a la familia del joven accidentado

Accidente fatal
Tras el trágico accidente, la Municipalidad se acercó a la familia del joven accidentadoDesde el área de Acción Social se comunicaron con los familiares del joven fallecido para ofrecer contención y asistencia integral ante la difícil situación. El municipio puso todos sus recursos a disposición.
Luego del accidente ocurrido este sábado en la avenida San Martín y Vélez Sarsfield, que le costó la vida a un joven vecino de Villa Carlos Paz, la Municipalidad local, a través del área de Acción Social, se comunicó con la familia para brindar acompañamiento y asistencia en todo lo necesario.
Fuentes municipales confirmaron que el contacto se realizó pocas horas después del siniestro, con el objetivo de acompañar a los allegados y garantizar el apoyo institucional que pueda requerirse.
El equipo de Acción Social trabaja en la contención emocional y en la articulación de recursos para asistir a las familias afectadas por situaciones trágicas, en coordinación con otras dependencias municipales y provinciales.
Desde el municipio remarcaron que la ayuda y el acompañamiento estarán disponibles todo el tiempo que sea necesario para que la familia no atraviese sola este momento.