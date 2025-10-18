Un auto cayó por una pendiente y rescataron a su conductor

Villa Carlos Paz. Un importante operativo se desplegó este sábado en barrio Colinas de Villa Carlos Paz, luego de que un automóvil se despistara y quedara al borde del arroyo Las Catitas. Según informaron fuentes policiales, el conductor habría intentado esquivar un caballo en una curva, lo que provocó la pérdida del control del vehículo.

El auto terminó colgado en una pendiente, en una situación de alto riesgo, por lo que debieron intervenir efectivos del DUAR (Departamento Unidades de Alto Riesgo), Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz, personal policial de la Departamental Punilla y un servicio de emergencias médicas.

Las dotaciones trabajaron durante varios minutos realizando maniobras para estabilizar el rodado, abrir las puertas y rescatar al conductor, quien se encontraba consciente y era el único ocupante.

Afortunadamente, el hombre no sufrió lesiones de gravedad, aunque fue asistido en el lugar y trasladado de manera preventiva al Hospital Gumersindo Sayago.