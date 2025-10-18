Villa María: cayó un ladrón que escalaba muros para robar mientras las víctimas dormían

Un hombre de 34 años fue detenido por la Policía en barrio Ameghino, acusado de cometer una serie de robos bajo una misma modalidad: escalar muros o balcones para ingresar a viviendas mientras sus ocupantes dormían.

Según informó la Departamental General San Martín, las investigaciones se iniciaron a partir de varias denuncias que describían un patrón similar en los hechos. El sospechoso aprovechaba la quietud de la noche para trepar por las fachadas y sustraer objetos del interior de los domicilios sin ser advertido.

Noticias Relacionadas Tragedia en Carlos Paz: Un conductor murió tras un violento choque en avenida San Martín

El procedimiento se concretó ayer por la tarde, en la esquina de calles Salta e Intendente Reyno, donde los efectivos lograron interceptar al individuo. Tras su aprehensión, fue trasladado a sede policial y puesto a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones correspondientes.