Villa María: cayó un ladrón que escalaba muros para robar mientras las víctimas dormían

El hombre estaría vinculado a varios ilícitos cometidos con esa modalidad. Fue arrestado en barrio Ameghino.
Sucesos
sábado, 18 de octubre de 2025 · 10:06

Un hombre de 34 años fue detenido por la Policía en barrio Ameghino, acusado de cometer una serie de robos bajo una misma modalidad: escalar muros o balcones para ingresar a viviendas mientras sus ocupantes dormían.

Según informó la Departamental General San Martín, las investigaciones se iniciaron a partir de varias denuncias que describían un patrón similar en los hechos. El sospechoso aprovechaba la quietud de la noche para trepar por las fachadas y sustraer objetos del interior de los domicilios sin ser advertido.

El procedimiento se concretó ayer por la tarde, en la esquina de calles Salta e Intendente Reyno, donde los efectivos lograron interceptar al individuo. Tras su aprehensión, fue trasladado a sede policial y puesto a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones correspondientes.

