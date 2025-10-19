Bomberos de San Javier y Yacanto enfrentan un incendio forestal en Traslasierra

Un incendio forestal se desató este domingo en la zona de La Población, dentro de la jurisdicción de los cuarteles de San Javier y Yacanto, en el valle de Traslasierra.

Dotaciones de bomberos voluntarios trabajan en el lugar para contener el avance de las llamas, que afectan una zona con vegetación serrana. Debido a las condiciones del terreno y la extensión del foco, se solicitó la colaboración de aviones hidrantes, que operarán desde la pista aérea de Villa Dolores.

Hasta el momento, no se reportaron personas evacuadas, aunque los equipos de emergencia continúan desplegados para evitar que el fuego se propague hacia zonas habitadas.