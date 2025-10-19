Buscan a un joven de 17 años desaparecido en barrio Villa Adela

La Fiscalía de Instrucción del Distrito 2 Turno 3 de Córdoba pidió colaboración para localizar a Mauricio Jesús Jaime, de 17 años, con domicilio en barrio Villa Adela.

El joven mide 1,94 metros, es de contextura delgada y tez blanca. La última vez que fue visto vestía un pantalón negro, una remera del club Boca Juniors, campera azul tipo rompevientos y zapatillas negras.

Cualquier información sobre su paradero puede comunicarse a la Unidad Judicial 6, a los teléfonos (0351) 4481016 interno 34101 o 4666250, o bien dirigirse personalmente a calle Lagunilla 3179, barrio Matienzo, en la ciudad de Córdoba.