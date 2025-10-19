Carlos Paz: Una vela encendida habría provocado un incendio en un departamento

Un incendio se desató anoche en un edificio ubicado sobre la avenida Avellaneda, entre Solís y Uruguay, en pleno centro de Villa Carlos Paz, luego de que una vela encendida habría provocado un foco ígneo en un departamento del segundo piso.

En el lugar se encontraba una mujer de aproximadamente 70 años, quien logró salir por sus propios medios y resultó ilesa, aunque debió ser asistida por el servicio de emergencias debido a una crisis nerviosa.

Según informaron fuentes del operativo, solo se registraron daños materiales en el interior del inmueble.

En la zona trabajaron Bomberos Voluntarios, personal del DUAR, Seguridad Urbana Municipal y Policía de Córdoba, quienes cortaron el tránsito vehicular en el sector para facilitar las tareas de extinción y ventilación del edificio.