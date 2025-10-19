Conductor ebrio embistió a otro camión y fue detenido

Un camionero de 36 años, oriundo de la provincia de Misiones, fue detenido luego de protagonizar un choque en el kilómetro 655 de la Ruta Nacional N.º 8, a la altura de Sampacho.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando el conductor realizó una maniobra peligrosa de sobrepaso e impactó contra otro camión que circulaba en sentido contrario. Personal de Policía Caminera intervino en el lugar y constató que el hombre presentaba alcoholemia positiva, por lo que quedó a disposición de la Justicia.

A pesar del impacto, no se registraron personas lesionadas. El procedimiento fue supervisado por efectivos de la Departamental Río Cuarto.