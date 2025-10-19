Conductor ebrio embistió a otro camión y fue detenido

Choque en la Ruta 8, en cercanías de Sampacho
Conductor ebrio embistió a otro camión y fue detenidoEl hombre, de 36 años y oriundo de Misiones, realizó una maniobra imprudente de sobrepaso y chocó con otro vehículo de carga. Policía Caminera confirmó alcoholemia positiva.
Un camionero de 36 años, oriundo de la provincia de Misiones, fue detenido luego de protagonizar un choque en el kilómetro 655 de la Ruta Nacional N.º 8, a la altura de Sampacho.
Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando el conductor realizó una maniobra peligrosa de sobrepaso e impactó contra otro camión que circulaba en sentido contrario. Personal de Policía Caminera intervino en el lugar y constató que el hombre presentaba alcoholemia positiva, por lo que quedó a disposición de la Justicia.
A pesar del impacto, no se registraron personas lesionadas. El procedimiento fue supervisado por efectivos de la Departamental Río Cuarto.