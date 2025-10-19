Detuvieron a un hombre por usar una tarjeta robada para hacer compras

La Policía de Córdoba detuvo a un hombre de 41 años acusado de realizar compras con una tarjeta de débito robada, tras un operativo efectuado en barrio Alta Córdoba.

Según informaron fuentes oficiales, momentos antes el detenido habría ingresado a una vivienda donde sustrajo varios elementos, entre ellos una tarjeta de débito. La víctima advirtió los consumos a través de la aplicación del banco y dio aviso inmediato a la Policía.

Con esos datos, los investigadores lograron rastrear las compras y ubicar al hombre, quien fue interceptado y detenido. Quedó a disposición de la Justicia.