Detuvieron a un joven de 27 años acusado de vender drogas en la capital

Tras varios meses de investigación, la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante cuatro allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Córdoba y logró detener a un hombre de 27 años acusado de narcomenudeo.

Los procedimientos se desarrollaron en los barrios Obispo Angelelli II, Cañada de Manantiales Sur y Villa Rivadavia, donde los efectivos secuestraron varias dosis de marihuana y una suma de dinero relacionada a la actividad ilegal.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, este operativo guarda relación con otro realizado en julio pasado, cuando se había detenido a una persona mayor de edad y se habían incautado envoltorios de cocaína junto a dinero en efectivo.

La Fiscalía del Segundo Turno supervisó el procedimiento y dispuso el traslado del detenido junto con los elementos secuestrados a sede judicial.