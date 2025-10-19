Dos autos protagonizaron un accidente en la autopista Córdoba–Carlos Paz

Cerca de Malagueño
Dos autos protagonizaron un accidente en la autopista Córdoba–Carlos PazEl hecho ocurrió cerca del mediodía y movilizó a Bomberos, Policía Caminera y servicios de emergencia Vittal. No se registraron personas lesionadas.
Cerca de las 12:20 de este mediodía, personal de Bomberos Voluntarios de Malagueño acudió a un llamado por un accidente vehicular ocurrido sobre la autopista Córdoba–Carlos Paz.
El siniestro involucró a dos vehículos que, por motivos que aún se desconocen, habrían colisionado mientras circulaban en dirección a la ciudad serrana.
En el lugar trabajaron, además de los bomberos locales, personal de Policía Caminera y servicios de emergencia Vittal Rescate y Vittal Emergencia. Afortunadamente, los ocupantes de los rodados no presentaban lesiones aparentes.