Dos hermanos fueron detenidos por vender cocaína en Saldán

Esta mañana, la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó un operativo en la ciudad de Saldán, donde detuvo a dos hermanos acusados de comercializar cocaína al menudeo.

El procedimiento, supervisado por el Ministerio Público Fiscal, incluyó dos allanamientos en domicilios ubicados sobre calle Managua s/n, en barrio Portón de Piedra, a pocos metros de un hospital.

En los inmuebles, los equipos investigadores contaron con el apoyo de canes detectores de narcóticos y lograron incautar varios envoltorios de cocaína, dinero en efectivo, una motocicleta y distintos elementos vinculados a la actividad ilegal.

Los dos hombres fueron trasladados a sede judicial, mientras que lo secuestrado quedó a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno.