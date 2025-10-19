Dos hermanos fueron detenidos por vender cocaína en Saldán

Dos hermanos fueron detenidos por vender cocaína en SaldánLa Fuerza Policial Antinarcotráfico allanó dos viviendas ubicadas a metros de un hospital y secuestró cocaína, dinero y una motocicleta. Los detenidos fueron trasladados a sede judicial.
Esta mañana, la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó un operativo en la ciudad de Saldán, donde detuvo a dos hermanos acusados de comercializar cocaína al menudeo.
El procedimiento, supervisado por el Ministerio Público Fiscal, incluyó dos allanamientos en domicilios ubicados sobre calle Managua s/n, en barrio Portón de Piedra, a pocos metros de un hospital.
En los inmuebles, los equipos investigadores contaron con el apoyo de canes detectores de narcóticos y lograron incautar varios envoltorios de cocaína, dinero en efectivo, una motocicleta y distintos elementos vinculados a la actividad ilegal.
Los dos hombres fueron trasladados a sede judicial, mientras que lo secuestrado quedó a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno.