Hallaron muerto en Alemania al investigador cordobés Alejandro Fracaroli

El científico argentino Alejandro Matías Fracaroli, investigador del Conicet y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, fue hallado muerto este domingo en Alemania, tras varios días de intensa búsqueda.

El cuerpo del químico cordobés, de 44 años, fue encontrado alrededor de las 12:15 (hora local) en una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim, dentro de un arroyo. Según las primeras informaciones difundidas por la agencia EFE, la principal hipótesis de las autoridades alemanas apunta a un accidente, aunque las causas exactas de la caída y el posterior ahogamiento permanecen bajo investigación.

Fracaroli había sido visto por última vez el martes, cuando no se presentó a trabajar en el Instituto de Nanotecnología del Karlsruhe Institute of Technology (KIT), donde realizaba una pasantía desde el 26 de agosto. Su teléfono celular se encontraba apagado desde hacía más de 20 horas, lo que encendió las alarmas entre colegas y familiares.

Trayectoria y reconocimiento

El investigador era una figura destacada dentro del ámbito académico cordobés. Formaba parte del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC y del Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC).

Su trabajo en Alemania era considerado clave para su carrera: se especializaba en el desarrollo de telas nanoscópicas con aplicaciones industriales, un campo de investigación de vanguardia con alto impacto científico y tecnológico.

El fallecimiento de Fracaroli provocó una profunda consternación en la comunidad científica argentina, que lo recordará por su compromiso, talento y dedicación a la investigación.