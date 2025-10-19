Incendio en un hotel de Carlos Paz: ardieron dos freidoras

Un principio de incendio se registró esta tarde, alrededor de las 19:30, en el Hotel Turin de Carlos Paz, ubicado en la intersección de calles Champaquí y Lisandro de la Torre.

El foco ígneo se originó en la cocina del establecimiento, donde dos freidoras a gas natural comenzaron a arder. Personal del DUAR fue el primero en arribar y logró sofocar el fuego con elementos menores, evitando su propagación.

Según informaron las autoridades, un huésped del hotel sufrió una leve intoxicación por los gases aspirados, pero fue asistido en el lugar por personal de emergencias y no fue necesario su traslado.

Pocos minutos después, una dotación de Bomberos Voluntarios de Carlos Paz realizó tareas de enfriamiento y control del lugar. Según informaron, solo se registraron daños materiales sin afectación estructural ni personas lesionadas.

Las causas del incidente están siendo evaluadas por el personal interviniente.