Otro ataque a policías en Córdoba: dos heridos durante un operativo

Un nuevo episodio de violencia contra la Policía se registró en la ciudad de Córdoba, esta vez en barrio Santa Isabel Anexo, donde dos efectivos resultaron heridos durante un operativo de control.

El hecho ocurrió cuando dos personas a bordo de una motocicleta intentaron evadir un control policial. Tras una breve persecución, uno de los ocupantes descendió del vehículo e intentó escapar a pie, pero fue alcanzado y reducido.

Durante la intervención, un grupo de vecinos comenzó a arrojar elementos contundentes contra el personal policial, causando lesiones a dos agentes y daños materiales en un patrullero. El detenido y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.

Este episodio se suma a otro ocurrido horas antes en barrio Villa Corina, donde dos policías sufrieron quemaduras en los brazos, el torso y el rostro luego de ser agredidos con agua caliente durante un procedimiento por violencia familiar. En aquel caso, un hombre de 43 años habría golpeado a su madre y atacado a los uniformados con un balde de agua caliente. Ambos agentes fueron asistidos en el Instituto del Quemado, mientras que el agresor fue detenido y trasladado a sede judicial bajo custodia.