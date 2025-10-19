Procedimientos simultáneos en Córdoba: armas, drogas y vehículos incautados

Durante una serie de procedimientos simultáneos desarrollados en el interior de la provincia, la Policía de Córdoba concretó nueve aprehensiones vinculadas a causas de violencia familiar, infracciones a la ley de drogas, tenencia ilegal de armas y delitos contra la propiedad.

Los operativos, que contaron con la participación de efectivos de distintas Departamentales, permitieron además el secuestro de motocicletas y automóviles —uno de ellos con pedido de captura internacional—, armas de fuego, envoltorios con cocaína y diversos elementos relacionados a las investigaciones en curso.

Las actuaciones se llevaron adelante en las localidades de Bell Ville, San Agustín, Arroyo Cabral, San Marcos Sud, Alejandro Roca, Buchardo y Villa María, bajo directivas del Ministerio Público Fiscal y el seguimiento de los magistrados intervinientes.