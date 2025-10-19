Tres vehículos protagonizaron un accidente en el anillo interno de Córdoba

Esta tarde, se registró un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional A-019, a la altura del kilómetro 24 del anillo interno de Circunvalación, en inmediaciones de barrio General Artigas.

El hecho involucró a tres vehículos y generó demoras en el tránsito de la zona. Equipos de emergencias y efectivos de la Policía Caminera acudieron de inmediato para asistir a los involucrados y ordenar la circulación.

Hasta el momento no se informó el estado de las personas que viajaban en los rodados, mientras se investigan las circunstancias que derivaron en el siniestro.