Choque múltiple en la Circunvalación

Tres vehículos protagonizaron un accidente en el anillo interno de Córdoba

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 24 de la Ruta Nacional A-019, en cercanías de barrio General Artigas. Personal de emergencias y Policía Caminera trabajaron en el lugar.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
domingo, 19 de octubre de 2025 · 20:02

Esta tarde, se registró un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional A-019, a la altura del kilómetro 24 del anillo interno de Circunvalación, en inmediaciones de barrio General Artigas.

El hecho involucró a tres vehículos y generó demoras en el tránsito de la zona. Equipos de emergencias y efectivos de la Policía Caminera acudieron de inmediato para asistir a los involucrados y ordenar la circulación.

Hasta el momento no se informó el estado de las personas que viajaban en los rodados, mientras se investigan las circunstancias que derivaron en el siniestro.

Comentarios