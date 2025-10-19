Un auto se incendió y el fuego alcanzó la vegetación en Marcos Juárez

Pasadas las 14 horas de este domingo, personal de Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez acudió a un llamado por un incendio vehicular registrado en el kilómetro 450 de la Ruta Nacional 9.

El fuego, que se inició en un automóvil, se extendió rápidamente hacia la vegetación aledaña. Los bomberos trabajaron intensamente para controlar la situación, arrojando unos 3.000 litros de agua hasta lograr sofocar completamente las llamas.

En el operativo intervino una dotación con seis efectivos, que permanecieron en el lugar durante aproximadamente 40 minutos. No se reportaron personas heridas.