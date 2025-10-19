Un bebé de ocho meses murió tras un presunto accidente doméstico

Tragedia en barrio Maldonado
Un bebé de ocho meses murió tras un presunto accidente domésticoEl niño fue llevado por su padre al Hospital San Jorge, donde llegó sin vida. Según declaró, el pequeño se habría ahogado mientras comía. La Policía investiga las circunstancias del hecho.
Esta tarde, un trágico episodio conmovió a los vecinos de barrio Maldonado. Un bebé de ocho meses perdió la vida tras un presunto accidente doméstico en una vivienda ubicada sobre calle Martín Cartechini al 400.
Según informaron fuentes policiales, el pequeño fue trasladado de urgencia por su padre al Hospital de Pronta Atención San Jorge, donde los facultativos confirmaron su fallecimiento.
El hombre manifestó que, por causas que aún se investigan, su hijo se habría ahogado mientras comía. La Policía trabaja para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar con precisión lo ocurrido.