Un hombre fue detenido por intentar entrar a un dispensario en Córdoba

El GEOT detuvo a un hombre tras ser detectado por cámaras del 911
Un hombre fue detenido por intentar entrar a un dispensario en CórdobaEl operativo se realizó luego de que el sistema de videovigilancia advirtiera que una persona intentaba ingresar a un dispensario municipal. Fue interceptado por el Grupo Especial de Operaciones Territoriales.
Un hombre fue detenido anoche en barrio Maldonado por efectivos del Grupo Especial de Operaciones Territoriales (GEOT) de la Policía de Córdoba, tras ser detectado por las cámaras del 911 mientras intentaba ingresar a un dispensario.
Según informaron fuentes oficiales, el sistema de videovigilancia alertó de inmediato a las patrullas cercanas, que lograron interceptar al hombre en cuestión antes de que concretara el ingreso.
La rápida intervención permitió controlar la situación sin mayores incidentes. El detenido fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.