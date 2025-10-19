Un hombre fue detenido por intentar entrar a un dispensario en Córdoba

Un hombre fue detenido anoche en barrio Maldonado por efectivos del Grupo Especial de Operaciones Territoriales (GEOT) de la Policía de Córdoba, tras ser detectado por las cámaras del 911 mientras intentaba ingresar a un dispensario.

Según informaron fuentes oficiales, el sistema de videovigilancia alertó de inmediato a las patrullas cercanas, que lograron interceptar al hombre en cuestión antes de que concretara el ingreso.

La rápida intervención permitió controlar la situación sin mayores incidentes. El detenido fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.