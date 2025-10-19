Accidente en la rotonda Tercer Milenio

Un motociclista resultó herido tras chocar con un auto en Malagueño

El siniestro ocurrió cerca del mediodía y dejó como saldo un joven con politraumatismos leves. Fue derivado al Hospital Nuestra Señora de Nieva.
Sucesos
domingo, 19 de octubre de 2025 · 20:15

Cerca de las 11:50 de esta mañana, personal de Bomberos Voluntarios de Malagueño acudió a un llamado por un accidente vehicular ocurrido en la rotonda Tercer Milenio.

El hecho involucró a una motocicleta y un automóvil que, por motivos que aún se desconocen, habrían colisionado. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió lesiones leves.

El motociclista fue asistido y estabilizado en el lugar por los equipos de emergencia y luego trasladado al Hospital Nuestra Señora de Nieva con diagnóstico de politraumatismos.

En el operativo intervinieron además la Guardia Local, Seguridad Ciudadana, Policía de Córdoba (Malagueño) y la ambulancia del hospital local.

