Triste episodio en barrio Maldonado

Una adolescente se descompensó mientras comía y falleció en Córdoba

La joven fue trasladada de urgencia por la Policía al dispensario de barrio Juan Pablo Segundo, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. Su padre relató que se desvaneció mientras comía.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
domingo, 19 de octubre de 2025 · 19:57

Una adolescente de 16 años falleció esta tarde luego de sufrir una descompensación en su vivienda de barrio Maldonado.

Según informaron fuentes policiales, efectivos acudieron al domicilio tras un llamado de auxilio y trasladaron a la joven en el móvil oficial hasta el dispensario de barrio Juan Pablo Segundo, el centro de salud más cercano.

Pese a la rápida intervención, el personal médico constató su fallecimiento. Su padre declaró que la adolescente se habría desvanecido mientras comía, aunque las causas del deceso aún son materia de investigación.

Comentarios