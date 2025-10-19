Una adolescente se descompensó mientras comía y falleció en Córdoba

Una adolescente de 16 años falleció esta tarde luego de sufrir una descompensación en su vivienda de barrio Maldonado.

Según informaron fuentes policiales, efectivos acudieron al domicilio tras un llamado de auxilio y trasladaron a la joven en el móvil oficial hasta el dispensario de barrio Juan Pablo Segundo, el centro de salud más cercano.

Pese a la rápida intervención, el personal médico constató su fallecimiento. Su padre declaró que la adolescente se habría desvanecido mientras comía, aunque las causas del deceso aún son materia de investigación.