Una cena romántica en el lago San Roque que no salió como esperaban

Una escena insólita se vivió anoche en el lago San Roque cuando una pareja intentó organizar una cena romántica sobre la caja de una camioneta, estacionada dentro del agua, pero la situación terminó de manera inesperada.

El vehículo —una camioneta gris de alta gama— quedó empantanado en la orilla luego de que el suelo cediera bajo el peso, impidiendo que pudiera salir por sus propios medios.

Según testigos, los protagonistas de la escena debieron descender y empujar el rodado para intentar sacarlo del agua, mientras curiosos observaban la inusual postal bajo las luces de la costanera.

La imagen, registrada por transeúntes, muestra el vehículo parcialmente sumergido y refleja una postal que, aunque pintoresca, pudo haber terminado con consecuencias mayores.