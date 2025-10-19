Violencia en Córdoba: atacó a su madre y quemó a dos policías

Dos policías resultaron con quemaduras en los brazos, el torso y el rostro tras ser agredidos con agua caliente durante un procedimiento en barrio Villa Corina, en la ciudad de Córdoba.

El hecho se produjo cuando los uniformados acudieron a un domicilio por un presunto caso de violencia familiar, donde un hombre de 43 años habría golpeado a su madre. En el momento de la intervención, el agresor arrojó un balde con agua caliente hacia los efectivos, provocándoles diversas lesiones.

Ambos policías fueron asistidos en el Instituto del Quemado, mientras que el hombre quedó detenido y fue trasladado a sede judicial bajo custodia.