Atraparon a los adolescentes que balearon a una joven en Villa María

Tras una serie de allanamientos que se realizaron en la ciudad de Villa María, fueron detenidos los tres adolescentes de 16 años que están acusados de haber baleado a una chica de 15 años. Además, hay otros dos menores de 13 y 15 años que fueron notificados por su presunta participación en el hecho.

Los aprehendidos han sido imputados como supuestos autores del delito de homicidio en grado de tentativa, calificado por el concurso premeditado de dos y más personas y agravado por el uso de arma de fuego.

Los operativos se concretaron en diferentes barrios de esa ciudad, a raíz de un hecho ocurrido días atrás donde resultó herida de arma de fuego en el cuello una joven de 15 años que se encuentra fuera de peligro.

Posteriormente, los aprehendidos fueron trasladados a sede policial quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción a cargo de la doctora Juliana Companys.