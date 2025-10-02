Atraparon a un menor que conducía un vehículo robado

Un menor de edad fue detenido ayer al mediodía cuando circulaba en un vehículo robado por las calles de la ciudad de Córdoba. El joven conducía un Renault Kwid que fue divisado en la intersección de Agustín Roque Arias y Alberto Williams y que no llevaba colocadas las placas de dominio.

Se desplegó un operativo en barrio Residencial San Roque y lograron detenerlo en la calle Ruy Díaz de Guzmán al 1500.

Del interior del auto se secuestró una ganzúa, un destornillador, un teléfono celular, tres ruedas de auxilio y otros elementos de interés para la investigación.

El aprehendido, junto con lo incautado, fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.