Carlos Paz: Un adolescente iba en una moto y chocó contra un vehículo

Un adolescente se trasladaba a bordo de una motocicleta eléctrica y protagonizó ayer a la tarde un accidente de tránsito en la ciudad de Villa Carlos Paz. Según informaron desde la Departamental Punilla, el menor tiene 13 años y chocó contra una Renault Kangoo en la esquina de las calles Juan B. Justo y Jorge Newbery.

En el lugar, se hizo presente el personal del servicio de emergencias y se diagnosticó al joven con una herida en su rodilla izquierda.

Afortunadamente, no fue necesario su traslado al Hospital Sayago y quedó a cargo de su madre.